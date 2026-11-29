जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गो-रक्षा के इतिहास और सनातन संस्कृति को समर्पित ‘गो रक्षक कीर्ति कमल परिसर’ रामजानकी नगर में मधुबन लान के पास बनेगा। रविवार को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने परियोजना की घोषणा की।

करीब 10 एकड़ भूमि पर बनने वाले परिसर पर 151 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है। इसे गो-रक्षा के लिए बलिदान देने वाले 10 हजार गो-रक्षकों की स्मृति को समर्पित किया जाएगा। स्वामी सोमवार को ज्योर्तिमठ कार्यालय का उद्घाटन करेंगे।

परिसर में विशाल कमलाकार स्मारक होगा। इसके केंद्र में गोमाता, नंदी, बछड़ा और बछिया की प्रतिमाएं स्थापित होंगी। 10 हजार गो-रक्षकों की स्मृति में सर्पिलाकार बलिदानी स्मृति-श्रृंखला, अखंड बलिदानी ज्योति और परिक्रमा मार्ग भी बनाया जाएगा। 55 नस्लों का विकसित होगा उद्यान परियोजना में गो-रक्षा इतिहास संग्रहालय, सांस्कृतिक सभागार, शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र, गो-चिकित्सा केंद्र और आधुनिक गोशाला प्रस्तावित हैं। देशी गोवंश के संरक्षण के लिए 55 नस्लों का विशेष उद्यान विकसित करने की योजना है।

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि गोरखपुर की पहचान गुरु गोरक्षनाथ से जुड़ी है। इस पहचान और सम्मान को बनाए रखने के लिए गो-सेवा एवं गो-रक्षा से जुड़े प्रयास जरूरी हैं। परिसर को राष्ट्रीय स्तर पर गो-रक्षा, शोध, प्रशिक्षण और जनजागरण का केंद्र बनाने की योजना है।