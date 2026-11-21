जागरण संवाददाता, गोरखपुर। परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की पदोन्नति की प्रक्रिया तेज हो गई है। बीएसए ने पदोन्नति के लिए शिक्षकों की काउंसिलिंग का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके तहत 25 से 29 नवंबर तक पांच दिनों में काउंसिलिंग होगी। प्रक्रिया बीएसए कार्यालय में पूरी कराई जाएगी।

जारी कार्यक्रम के अनुसार, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापक एवं प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों (ग्रामीण) की काउंसिलिंग 25 नवंबर को वरिष्ठता सूची क्रमांक एक से 800 और 26 नवंबर को 801 से 1600 तक के शिक्षकों की होगी।

वहीं, प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों की काउंसिलिंग 27 नवंबर को क्रमांक 1 से 800, 28 नवंबर को 801 से 1600 और 29 नवंबर को 1601 से 2503 तक के शिक्षकों की होगी।

बीएसए धीरेंद्र प्रताप त्रिपाठी के अनुसार शिक्षकों को निर्धारित प्रारूप पर आवेदन, स्वघोषणा पत्र, टीईटी उत्तीर्ण प्रमाणपत्र, नियुक्ति एवं पदस्थापन संबंधी आदेश, शैक्षिक और प्रशिक्षण प्रमाणपत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति के साथ उपस्थित होना होगा।

विशेष टीईटी 2026 के आनलाइन परिणाम की छायाप्रति भी मांगी गई है। निर्धारित तिथि पर अनुपस्थित रहने वाले शिक्षक की पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा। वरिष्ठता सूची पर आपत्ति होने पर काउंसिलिंग के दौरान दर्ज कराई जा सकेगी, जिसका निस्तारण स्थानांतरण समिति करेगी।