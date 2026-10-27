गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन: मतगणना स्थल पर 475 पुलिसकर्मी तैनात, ड्रोन से रखी जा रही नजर

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मतगणना स्थल और स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में 475 से अधिक पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है।

इसमें सीओ, निरीक्षक,उप निरीक्षक और सिपाही शामिल हैं। सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी के लिए एडिशनल एसपी क्राइम अयोध्या सिंह को समग्र प्रभारी बनाया गया है। एसएसपी डा. कौस्तुभ और एसपी सिटी निमिष पाटील ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया।

स्ट्रांग रूम की सुरक्षा तीन स्तरों में की गई है। इसके तहत इनर कार्डन, आउटर कार्डन और आइसोलेशन कार्डन में पुलिस बल तैनात किया गया है। आइसोलेशन कार्डन में पीएसी की एक प्लाटून लगाई गई है, जबकि पूरी सुरक्षा व्यवस्था के लिए दो प्लाटून पीएसी तैनात हैं।