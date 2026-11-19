जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दिल्ली और पुणे जाने वाले पूर्वांचल के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। यात्रियों की भीड़ और मांग को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने 21 नवंबर को गोरखपुर से दिल्ली और पुणे (हडपसर) के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है।

पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार के अनुसार 05019/05020 नंबर की गोरखपुर-दिल्ली-गोरखपुर पूजा स्पेशल गोरखपुर से 21 नवंबर को तथा दिल्ली से 22 नवम्बर को चलाई जाएगी।

इस ट्रेन में शयनयान श्रेणी के 06 व सामान्य द्वितीय श्रेणी के 07 कोच लगाए जाएंगे। इसके अलावा 05011 नंबर की गोरखपुर-हडपसर (पुणे) स्पेशल 21 नवम्बर को चलाई जाएगी।

03528 गोरखपुर-आसनसोल स्पेशल में 21 नवम्बर को वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 59 एवं वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 230 बर्थ तथा 28 नवम्बर को वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 75, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 342 एवं शयनयान श्रेणी में 317 बर्थ उपलब्ध है। यात्री इन स्पेशल ट्रेनों में कन्फर्म टिकट लेकर अपनी यात्रा को सुगम बना सकते हैं।