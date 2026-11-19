जागरण संवाददाता, हमीरपुर। यातायात माह नवंबर का आधा महीना बीत चुका है। लेकिन यातायात नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी संभालने वाले पुलिसकर्मी ही नियमों की अनदेखी करते नजर आ रहे हैं। शहर की सड़कों पर खाकी वर्दी पहने दो पुलिसकर्मी बिना हेलमेट बाइक चलाते दिखाई दिए। ऐसे में यातायात नियमों का पालन कराने वाले विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं।

हैरानी की बात यह है कि आम नागरिक बिना हेलमेट बाइक चलाते हुए दिखाई देता है तो यातायात पुलिस तत्काल उसे रोककर चालान की कार्रवाई करती है और नियमों का पालन करने की हिदायत देती है। लेकिन जब वर्दीधारी पुलिसकर्मी ही बिना हेलमेट के सड़कों पर फर्राटा भरते नजर आते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा। पुलिसकर्मियों की इस लापरवाही को लेकर आम लोगों के बीच भी चर्चाएं हो रही हैं।

जिले में यातायात माह नवंबर की शुरुआत दो नवंबर को पुलिस परेड ग्राउंड में जिलाधिकारी अशोक कुमार और पुलिस अधीक्षक मृगांक शेखर पाठक ने संयुक्त रूप से की थी। इस दौरान अधिकारियों ने सभी को यातायात नियमों का पालन करने के निर्देश दिए थे। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए गए थे।