गोरखपुर में स्मार्ट मीटरों की मनमानी, बिना बकाया कट रही बिजली

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखनाथ क्षेत्र के उपभोक्ता अशरफ के परिसर में स्मार्ट बिजली मीटर स्थापित है। जीनस कंपनी का यह मीटर जीई सीरीज का है। तीन सितंबर को अगस्त का बिल बना। बिल जमा करने की आखिरी तिथि 18 सितंबर निर्धारित थी लेकिन बिजली पहले ही कट गई।

बकाया राशि जमा करने के पहले बिजली कटने से परिवार के लोग भी हैरान रह गए। अभियंताओं से शिकायत की तो बिल जमा करने को कहा गया। बिल जमा करने के बाद भी बिजली नहीं आई तो पूरा परिवार परेशान हो गया। कई बार अभियंताओं से गुहार लगाने के 12 घंटे बाद बिजली आई।

मोहद्दीपुर की एक महिला उपभोक्ता का भी बिजली का बिल समय से जमा होता है। सितंबर का बिल अभी बना नहीं कि अचानक बिजली कट गई। जीनस कंपनी के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने भी बिना बकाया बिजली कटने पर हैरानी जताई। बाद में किसी तरह आपूर्ति शुरू हुई।