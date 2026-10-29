गोरखपुर में खुलेगा कौशल प्रशिक्षण केंद्र, युवाओं को मिलेगा बेहतर रोजगार प्रशिक्षण

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश को कुशल कामगारों का प्रमुख केंद्र बनाने और युवाओं को सीधे रोजगार से जोड़ने की दिशा में गोरखपुर को एक बड़ी सौगात मिली है। शासन की योजना के अंतर्गत गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) ने सेक्टर 26 में लगभग 15 एकड़ भूमि पर सरदार वल्लभ भाई पटेल कौशल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसके निर्माण पूरा होने तक गीडा प्रशासन किसी बिल्डिंग में अस्थाई रूप से केंद्र का संचालन शुरू करने की तैयारी में जुट गया है।

इस केंद्र की स्थापना से पूर्वांचल के युवाओं को तकनीकी और व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए दूसरे बड़े शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। गीडा में औद्योगिक इकाइयों की मजबूत मौजूदगी को देखते हुए यहां प्रशिक्षण और रोजगार के बीच एक सीधा व प्रभावी तालमेल विकसित किया जाएगा, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के व्यापक अवसर मिलेंगे।

इस महत्वाकांक्षी केंद्र के शुरू होने से न केवल स्थानीय स्तर पर उद्योगों को प्रशिक्षित और कुशल कर्मचारी मिलेंगे, बल्कि यह पूर्वांचल में रोजगार आधारित औद्योगिक विकास को एक नई और अभूतपूर्व गति देने वाला साबित होगा।



जल्द संचालन के लिए बिल्डिंग की तलाश तेज

गीडा प्रशासन इस परियोजना को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने के लिए पूरी तरह तैयारी कर चुका है। केंद्र के स्थायी परिसर के निर्माण के लिए सेक्टर 26 में 15 एकड़ भूमि को चिह्नित कर लिया गया है। हालांकि, निर्माण कार्य पूरा होने में लगने वाले समय को देखते हुए शासन की मंशा है कि युवाओं को प्रशिक्षण देने का काम बिना किसी देरी के शुरू किया जाए। इसी योजना के तहत गीडा के आसपास किसी बिल्डिंग की तलाश की जा रही है, ताकि वहां तुरंत अस्थाई रूप से केंद्र का संचालन शुरू किया जा सके।