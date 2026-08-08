गोरखपुर की चटोरी गली के सिंह बर्गर रेस्त्रां में लगी भीषण आग, बड़ा हादसा टला

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शहर के बाल विहार स्थित चटोरी गली में शुक्रवार रात सिंह बर्गर रेस्त्रां में अचानक आग लगने से अफरातफरी मच गई। पहली मंजिल पर स्थित दुकान से धुआं और आग की लपटें उठती देख ग्राहक और कर्मचारी जान बचाकर बाहर निकल आए। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियों ने करीब 20 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। समय रहते आग बुझा दिए जाने से बड़ा हादसा टल गया।

रात करीब 8:52 बजे रेस्त्रां की पहली मंजिल से अचानक धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। उस समय दुकान में मौजूद लोग घबराकर बाहर भागे। स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी।