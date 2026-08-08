महराजगंज में दागी पुलिसकर्मियों की सूची जारी होते ही मचा बवाल, आधे घंटे में हुई डिलीट

जागरण संवाददाता, महराजगंज। दागी पुलिस कर्मियों की सूची जारी होते ही पुलिस विभाग में खलबली मच गई। हालांकि आधे घंटे बाद सूची पुलिस मीडिया ग्रुप से डिलीट कर दी गई। पुन: सूची जारी करने के लिए नए सिरे से सूची तैयार हो रही है। पुरानी सूची में सात दारोगा सहित 85 पुलिस कर्मी शामिल थे।

गोरखपुर में पुलिस कर्मी द्वारा 10 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने का मामला तूल पकड़ने के बाद महराजगंज जिले में भी दागी पुलिस कर्मियों की खोज शुरू हो गई है। जिले में 85 पुलिस कर्मियों को चिन्हित कर शुक्रवार की रात 8.10 बजे उनके लाइन हाजिर की सूची पुलिस मीडिया ग्रुप पर जारी कर दी गई।