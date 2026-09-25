गोरखपुर में भारी बारिश के चलते 26 सितंबर को 12वीं तक के सभी स्कूल रहेंगे बंद, सरकारी आदेश जारी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। लगातार हो रही भारी वर्षा को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर गोरखपुर में 26 सितंबर को कक्षा एक से 12वीं तक के सभी विद्यालयों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक अजीत कुमार सिंह ने शुक्रवार को इस संबंध में कार्यालयादेश जारी करते हुए सभी विद्यालय प्रबंधकों, प्रधानाचार्यों और प्रधानाध्यापकों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।

जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार जनपद में लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। 26 सितंबर को जिले में संचालित सभी राजकीय, परिषदीय, सीबीएसई, आइसीएसई और अन्य मान्यता प्राप्त विद्यालयों के साथ ही अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों, संस्कृत बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालयों, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से संचालित विद्यालयों और अन्य बोर्ड से मान्यता प्राप्त कक्षा एक से 12वीं तक के सभी विद्यालयों में अवकाश रहेगा।