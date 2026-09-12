गोरखपुर स्कूल वैन हादसे में छात्र की मौत, BSA ने शुरू की जांच; प्रबंधक को नोटिस

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। स्कूल वैन से कुचलकर सात वर्षीय छात्र की मौत के मामले में बेसिक शिक्षा विभाग ने जांच शुरू कर दी है। बीएसए धीरेंद्र त्रिपाठी शनिवार को बीईओ के साथ घटनास्थल और संबंधित विद्यालय पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। जांच के दौरान विद्यालय की मान्यता से संबंधित कागजात दुरुस्त पाए गए।

बीएसए ने बताया कि स्कूल की वैन में परिचालक नहीं था। उनके अनुसार, यदि वैन में परिचालक मौजूद होता तो छात्र की सुरक्षा पर नजर रखी जा सकती थी और संभवतः यह हादसा टल सकता था। स्कूल वाहनों के संचालन में सुरक्षा मानकों का पालन बेहद जरूरी है।