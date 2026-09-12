VIDEO: गोरखपुर में कपड़ा दुकान से 20 साड़ियां चुराकर फरार हुईं चार महिलाएं, CCTV में कैद हुई वारदात

संवाद सूत्र, हरपुर बुदहट, (गोरखपुर)। थाने के सामने स्थित कपड़ा दुकान में घुसीं चार महिलाए 20 साड़ियां चोरी कर फरार हो गई। दुकान में लगे सीसी कैमरे में वारदात की फुटेज कैद है। यह घटना हरपुर बुदहट थाना क्षेत्र की है। फुटेज के आधार पर पुलिस महिलाओं की तलाश कर रही है।

अनंतपुर हरपुर निवासी अवध किशोर गुप्ता की थाना गेट के सामने अमन वस्त्रालय के नाम से कपड़े की दुकान है। गुरुवार को साप्ताहिक बाजार के दौरान दोपहर ढाई बजे चार महिलाएं कपड़ा खरीदने के बहाने दुकान में पहुंचीं। महिलाओं ने दुकानदार से साड़ियां दिखाने को कहा और उन्हें उलट-पुलटकर देखने लगीं।