BJP का मास्टरस्ट्रोक: गोरखपुर में CM योगी और रवि किशन को सौंपी नई कमान, जानिए क्या है नया सियासी प्लान

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के क्रम में भाजपा गोरखपुर महानगर ने अपनी चुनावी बिसात को और व्यापक रूप दिया है। महानगर क्षेत्र में स्थायी या अस्थायी रूप से निवास करने वाले 17 प्रमुख जनप्रतिनिधियों और प्रभावशाली नेताओं को महानगर कार्यकारिणी में आमंत्रित सदस्य के तौर पर शामिल किया है।

महानगर इकाई की इस पहल के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सांसद रवि किशन, महापौर डा. मंगलेश श्रीवास्तव और विधायक विपिन सिंह समेत चुनावी दूष्टि से उपयोगी कई वरिष्ठ पार्षद संगठन का हिस्सा हो गए हैं। महानगर कार्यकारिणी में इन चेहरों को शामिल करने का सियासी संदेश स्पष्ट है। चुनावी तैयारियों के बीच पार्टी महानगर की संगठनात्मक गतिविधियों को जनप्रतिनिधियों के राजनीतिक प्रभाव और क्षेत्रीय पकड़ से जोड़ना चाहती है। इससे चुनावी रणनीति बनाने से लेकर बूथ स्तर तक समन्वय को मजबूत करना चाहती है।