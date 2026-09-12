BJP का मास्टरस्ट्रोक: गोरखपुर में CM योगी और रवि किशन को सौंपी नई कमान, जानिए क्या है नया सियासी प्लान
भाजपा गोरखपुर महानगर इकाई ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सांसद ...और पढ़ें
HighLights
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा गोरखपुर कार्यकारिणी में शामिल।
17 प्रभावशाली जनप्रतिनिधियों को कार्यकारिणी में आमंत्रित किया गया।
चुनावी रणनीति और बूथ स्तर पर समन्वय मजबूत होगा।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के क्रम में भाजपा गोरखपुर महानगर ने अपनी चुनावी बिसात को और व्यापक रूप दिया है। महानगर क्षेत्र में स्थायी या अस्थायी रूप से निवास करने वाले 17 प्रमुख जनप्रतिनिधियों और प्रभावशाली नेताओं को महानगर कार्यकारिणी में आमंत्रित सदस्य के तौर पर शामिल किया है।
महानगर इकाई की इस पहल के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सांसद रवि किशन, महापौर डा. मंगलेश श्रीवास्तव और विधायक विपिन सिंह समेत चुनावी दूष्टि से उपयोगी कई वरिष्ठ पार्षद संगठन का हिस्सा हो गए हैं।
महानगर कार्यकारिणी में इन चेहरों को शामिल करने का सियासी संदेश स्पष्ट है। चुनावी तैयारियों के बीच पार्टी महानगर की संगठनात्मक गतिविधियों को जनप्रतिनिधियों के राजनीतिक प्रभाव और क्षेत्रीय पकड़ से जोड़ना चाहती है। इससे चुनावी रणनीति बनाने से लेकर बूथ स्तर तक समन्वय को मजबूत करना चाहती है।
अन्य आमंत्रित सदस्यों में विधान परिषद सदस्य डा. धर्मेद्र सिंह, महापौर डा. मंगलेश श्रीवास्तव, विधायक विपिन सिंह, पूर्व महापौर अंजू चौधरी, डा. सत्या पांडेय व सीताराम जायसवाल, पूर्व एमएलसी विनोद पांडेय, नगर निगम के पूर्व उपसभापति ऋषि मोहन वर्मा, पवन त्रिपाठी, मनु जायसवाल शामिल हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश सिंह व कामेश्वर सिंह, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी, व्यापारी नेता विशाल गुप्ता व भाजपा नेता देशबंधु शुक्ला को भी महानगर कार्यकारिणी के आमंत्रित सदस्यों की सूची में स्थान दिया गया है।
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प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की स्वीकृति से आमंत्रित सदस्यों की सूची जारी करने के बाद महानगर अध्यक्ष रमेश प्रताप गुप्ता ने कहा कि अनुभवी जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों के सानिध्य व सहयोग से उनकी कार्यकारिणी मजबूत हुई है। अलग-अलग सामाजिक समूहों, वार्डों और विधानसभा क्षेत्रों में प्रभाव रखने वाले इन चेहरों की मौजूदगी आने वाले दिनों में पार्टी की चुनावी रणनीति को जमीन पर उतारने में महत्वपूर्ण साबित होगी। इसका विश्वास है। इससे महानगर के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओंं में संगठनात्मक गतिविधियों में शामिल होने को लेकर उत्साह जागृत होगा।