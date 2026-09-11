देवरिया में खुलेगी सीएसडी कैंटीन, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी मंजूरी

संवाद सूत्र, सलेमपुर। लंबे समय से सीएसडी कैंटीन (ईएसएम यूआरसी) खोलने की मांग कर रहे जिले के करीब 15 हजार सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए राहत की खबर है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देवरिया में नई ईएसएम यूआरसी (सीएसडी कैंटीन) खोलने के प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी प्रदान कर दी है। इसी के साथ ही कैंटीन खोलने की प्रक्रिया शुरू हाे गई है।

शहर के ही अमेठी मंदिर के पास किराए के मकान में इसे संचालित किया जाएगा। रक्षा मंत्री ने पत्र भेजकर इसकी जानकारी सांसद रमाशंकर राजभर को दी है। सांसद ने भी इसकी पुष्टि की है। देवरिया में सीएसडी कैंटीन की सुविधा नहीं होने के कारण पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को जरूरी सामान की खरीदारी के लिए गोरखपुर जाना पड़ता था। इससे उन्हें अतिरिक्त समय के साथ आवागमन का खर्च भी उठाना पड़ता था। जिले में ही कैंटीन की सुविधा उपलब्ध होने से पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को काफी सहूलियत मिलने की उम्मीद है। वर्तमान में जिले के पूर्व सैनिक और जवान मुख्य रूप से गोरखपुर के कूड़ाघाट स्थित सीएसडी कैंटीन पर निर्भर हैं।

सांसद ने रक्षा मंत्री के समक्ष उठाई थी पूर्व सैनिकों की मांग रक्षा मंत्री की ओर से सांसद को भेजे गए पत्र के अनुसार, सांसद रमाशंकर राजभर ने चार फरवरी 2025 को देवरिया में सीएसडी कैंटीन खोलने के संबंध में रक्षा मंत्री को पत्र भेजा था। इसके साथ पूर्वांचल पूर्व सैनिक संस्था, देवरिया के अध्यक्ष केडी सिंह का अभ्यावेदन भी संलग्न किया गया था।

सांसद की ओर से मांग उठाए जाने के बाद रक्षा मंत्रालय ने प्रस्ताव की जांच कराई और संबंधित अधिकारियों से आवश्यक जानकारी प्राप्त की। जांच के बाद संबंधित मुख्यालय ने पांच जून 2025 को देवरिया में ईएसएम यूआरसी खोलने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया।