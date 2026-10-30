गोरखपुर आरटीओ में 31 अक्टूबर को परिवहन मेला, बकाए पर मिलेगी विशेष छूट और त्वरित समाधान

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। संभागीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ), गीडा में 31 अक्टूबर को परिवहन मेला लगेगा। मेला में परिवहन विभाग से जुड़ी विभिन्न सेवाओं का समाधान होगा। सुबह 10 बजे से शुरू होने वाले इस एकदिवसीय मेला में लंबित वाहन कर और बकाए के निस्तारण के साथ नियमानुसार पेनाल्टी में छूट का लाभ भी मिलेगा।

नए वाहनों के पंजीकरण से लेकर पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगवाने तक की सुविधाएं एक ही परिसर में मिल जाएंगी। नए वाहनों का तत्काल पंजीकरण हो जाएगा। मेला में डिजिटल भुगतान की सुविधा भी मिलेगी।



संभागीय परिवहन अधिकारी संजीव कुमार गुप्ता के अनुसार परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर आयोजित परिवहन मेला का उद्देश्य वाहन स्वामियों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने के साथ विभागीय राजस्व में वृद्धि करना है।

वाहन स्वामियों को नियमानुसार पेनाल्टी और दंड में विशेष छूट का लाभ दिया जाएगा। मेला में ही बकाए के निस्तारण कराने की भी व्यवस्था होगी। वाहन स्वामियों को कर और अन्य विभागीय शुल्क जमा करने के लिए कैश काउंटर के साथ यूपीआइ और पीओएस मशीन से डिजिटल भुगतान की सुविधा भी मिलेगी। नए वाहन खरीदने वालों की सुविधा के लिए अलग से पंजीकरण काउंटर बनाया जाएगा।