जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पांच नामजद समेत 66 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने गुरुवार को आरोपितों की तलाश में रातभर छापेमारी की। कैंट, खोराबार, रामगढ़ताल और पीपीगंज समेत जिले के सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें सक्रिय रहीं।

रोड शो में शामिल रहे सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के घरों पर दबिश दी गई। जो लोग घर पर मिले, उन्हें पूछताछ के लिए एम्स थाने लाया गया। इनमें से चार नेताओं को हिरासत में रखकर उनकी भूमिका की जांच की जा रही है। पुलिस ने 20 लोगों का शांतिभंग की आशंका में चालान किया है।

पुलिस की कार्रवाई में अब बैकहो लोडर के मालिक खोराबार निवासी मनोज मिश्रा की तलाश तेज कर दी गई है। उसकी गिरफ्तारी के लिए खोराबार और एम्स थाने की पुलिस टीम छापेमारी कर रही है। वहीं, रोड शो के मुख्य आरोपित और आयोजक बताए जा रहे मृत्युंजय यादव उर्फ बिट्टू की तलाश की जिम्मेदारी क्राइम ब्रांच को दी गई है।