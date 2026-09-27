गोरखपुर में आठ घंटे में 1.2 मीटर बढ़ी सरयू, 52 सेंटीमीटर राप्ती

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। लगातार हो रही वर्षा से नदियां उफनाने लगी हैं। सरयू नहीं शनिवार सुबह से शाम चार बजे तक आठ घंटे के बीच में 1.20 मीटर बढ़ गई। राप्ती नदी के जलस्तर में भी 52 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हो गई है। हालांकि अभी सभी नदियां खतरे के निशान से एक से दो मीटर तक नीचे हैं। यदि ऐसे ही वर्षा हुई तो आने वाले दिनों में नदियों के जलस्तर में और बढ़ोतरी हो सकती है।

कैंपियरगंज क्षेत्र में लगातार तीन दिनों से हो रही वर्षा के कारण राप्ती नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। तीन दिनों से नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पानी बहबोलिया के पास बंधे से सटकर बहने से कटान को लेकर आसपास के ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। रिगौली-बेलसर बंधे और उससे सटे गांवों के लोग नदी की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।