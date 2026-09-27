गोरखपुर में आंधी से 80 साल पुराना पेड़ मकान पर गिरा, दब गया पूरा परिवार; चार घायल

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। धर्मशाला के जटेपुर दक्षिणी काली मंदिर गली में शनिवार को तेज आंधी के बीच करीब 80 साल पुराना पाकड़ का पेड़ अचानक एक मकान पर भरभराकर गिर गया। हादसे के समय घर के अंदर करीब 12 लोग मौजूद थे। पेड़ की भारी डालियों और मकान के मलबे की चपेट में आने से चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। चारों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद बिजली के तीन से चार खंभे भी टूट गए और तार सड़क की ओर लटक गए।

जटेपुर दक्षिणी की काली मंदिर गली में शनिवार की दोपहर तेज हवा चल रही थी। इसी दौरान 80 साल पुराने पाकड़ के पेड़ में जोरदार हलचल हुई और देखते ही देखते वह मकान पर जा गिरा। घर में मौजूद लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। पेड़ की शाखाएं और मकान का मलबा गिरने से घर का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के समय पड़ोस में रहने वाले असलम अपनी रसोई में थे।

उन्होंने बताया कि अचानक थरथराहट जैसी तेज आवाज सुनाई दी। बाहर झांका तो नीचे पेड़ गिरा हुआ दिखाई दिया। वह तत्काल नीचे पहुंचे और आसपास के लोगों को बुलाया। इसके बाद स्थानीय लोग राहत-बचाव में जुट गए। पेड़ और मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालकर उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया।

हादसे में सुरेश, सुभाष, मुन्नी और चुन्नी गंभीर रूप से घायल हुए। सदर अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। परिवार के कई अन्य सदस्य भी हादसे के समय मकान में मौजूद थे। घर में चुन्नी, सुभाष के अलावा सुरेश पासवान, अनुज पासवान, इंद्रजीत पासवान, कुमकुम पासवान, काजल पासवान, चंदन, विजय, कुसुम देवी, राम पलट पासवान और रवि पासवान समेत कई लोग थे।