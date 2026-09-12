गोरखपुर में सर्वर की खराबी से ठप हुई रजिस्ट्री, सैकड़ों लोग परेशान

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग का सर्वर शुक्रवार को दिनभर परेशान करता रहा। स्टाक होल्डिंग का सर्वर डाउन रहने से ई-स्टांप में जमा शुल्क का आनलाइन सत्यापन नहीं हो सका। इसका सीधा असर रजिस्ट्री की प्रक्रिया पर पड़ा। सदर तहसील के सब रजिस्ट्रार कार्यालय प्रथम और द्वितीय में सामान्य दिनों की तुलना में बेहद कम रजिस्ट्री हुईं। एक दिन पहले आनलाइन आवेदन कर चुके लोगों की ही रजिस्ट्री हो सकी, जबकि नए आवेदन भी नहीं हो पाए।



दोनों कार्यालयों में सामान्य तौर पर रोजाना 160 से 180 रजिस्ट्री होती हैं। इसके मुकाबले शुक्रवार को केवल 37 रजिस्ट्री हो सकीं। करीब 600 क्रेता, विक्रेता और गवाहों को बिना रजिस्ट्री कराए वापस लौटना पड़ा। रजिस्ट्री कार्यालयों में नए आनलाइन आवेदन नहीं लिए जा सके।

अधिवक्ताओं और दस्तावेज लेखकों ने रजिस्ट्री कराने पहुंचे लोगों को सोमवार को आने की सलाह दी। माह का दूसरा शनिवार होने के कारण शनिवार को कार्यालय बंद रहेगा। लोगों से कहा गया कि आनलाइन आवेदन कराने के लिए सुबह ही पहुंचें, ताकि आवेदन के बाद उसी दिन रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी कराई जा सके।