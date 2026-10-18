गोरखपुर की राप्तीनगर टाउनशिप और स्पोर्ट्स सिटी परियोजना को मिली पर्यावरणीय मंजूरी, विकास को मिलेगी गति

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। राप्तीनगर विस्तार टाउनशिप एवं स्पोर्ट्स सिटी परियोजना के निर्माण में आ रही बड़ी बाधा दूर हो गई है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) की 338.50 करोड़ रुपये की इस महत्वाकांक्षी परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी मिल गई है।

करीब 31 महीने से इस स्वीकृति का इंतजार कर रहे प्राधिकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) के समक्ष प्रस्तुतीकरण के बाद मंजूरी मिली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 मार्च 2024 को इस परियोजना का शिलान्यास किया था। अब स्वीकृति मिलने से शेष निर्माण कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है।

207 एकड़ में विकसित होने वाली परियोजना में 174 एकड़ भूमि पर आधुनिक टाउनशिप और 33 एकड़ में स्पोर्ट्स सिटी बनाई जाएगी। योजना में कुल 2272 प्लाट प्रस्तावित हैं। इनमें 1412 आवासीय, 46 व्यावसायिक और 794 बिल्डर प्लाट शामिल हैं।