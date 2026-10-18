बकरी व भेड़ पालन में अब मिलेगी राहत, बैंक लोन और सब्सिडी प्रक्रिया के सरलीकरण की तैयारी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के सचिव नरेश पाल गंगवार ने सिक्टौर स्थित श्री बाबा गोरखनाथ कृपा मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड में बकरी व भेड़ पालन के 13 लाभार्थियों संग बैठक की। उनसे सुझाव लेने के बाद विभाग की ओर से आने वाली नई योजनाओं के बारे में जानकारी दी। बताया कि इन योजनाओं को सरल किया जा रहा है। जिससे की लाभार्थियों के सामने आने वाली समस्या समाप्त हो जाए।

बकरी पालक ने आलोक प्रताप सिंह ने हरे चारे, व्यवसायिक बिजली बिल, योजना में बैंक ऋण लेने पर भू उपयोग परिवर्तन की समस्या, धर्मेंद्र प्रताप सिंह के प्रतिनिधि संजय सिंह ने बकरियों का बीमा महंगा होने की बात बताई तो संगीता देवी ने योजना के लाभार्थी को पुन: लाभांवित होने या न होने के बारे में पूछा।

सचिव ने इनके सवालों के जवाब देकर संतुष्ट किया। बताया कि आगामी समय में योजना के लाभार्थियों के लिए सरल नियम बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लाभार्थी केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान (सीआइआरजी) मथुरा से प्रशिक्षण प्राप्त कर लें।

बताया कि बकरियों में टीकाकरण, कृमिनाशक दवापान नियत समय पर कराएं। ठंड से बचाव करें। इसके साथ ही मादा बकरियों के प्रजनन चक्र को हीट सिंकोनाइजेशन तकनीकी द्वारा नियंत्रित कर प्रयास करें कि बच्चे सितंबर या फरवरी में पैदा हों। इससे बच्चों पर ठंड का असर नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही इकाइयों में उच्च गुणवत्ता के ब्रीडर रखे जाएं। जिससे अच्छी नस्ल के बच्चे पैदा हों और लाभ अधिक हो।