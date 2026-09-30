गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर आज ब्लॉक रहेगा प्लेटफार्म नंबर पांच व छह, नहीं चलेंगी ट्रेनें

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर पांच और छह पर 30 सितंबर को ब्लाक (ट्रेनों का संचालन बंद) रहेगा। सुबह आठ से रात आठ बजे तक प्लेटफार्म से ट्रेनों का संचालन नहीं होगा।

इन प्लेटफार्मों से चलने व गुजरने वाली ट्रेनें दूसरे प्लेटफार्मों से चलाई जाएंगी। स्टेशन डायरेक्टर रतन दीप गुप्ता के अनुसार पश्चिमी यार्ड स्थित पुराने रूट रिले इंटरलाकिंग (आरआरआइ) भवन के ध्वस्तीकरण के चलते प्लेटफार्म पांच व छह पर ब्लाक लिया गया है।