गोरखपुर में इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर किया किशोरी का अपहरण, मामले की जांच में जुटी पुलिस

संवाद सूत्र, जंगल कौड़िया। इंस्टाग्राम पर एक युवक ने पीपीगंज की 14 साल की किशोरी से दोस्ती की और फिर उसका अपहरण कर लिया। उस पर मंदिर में शादी करने का भी आरोप है। पुलिस ने जौनपुर जिले के आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है।

पीपीगंज थाना के एक गांव की किशोरी की मां ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि जौनपुर जिले के सराय क्षेत्र निवासी राजन प्रजापति आठ महीने से मेरी बेटी से इंस्टाग्राम पर बात करता था। आरोपित कई बार बेटी को अपने साथ लेकर चला गया था।