गोरखपुर में प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने वालों के लिए बड़ी राहत, OTS योजना की अंतिम तिथि 14 दिसंबर तक बढ़ी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बकाया संपत्ति कर जमा करने के लिए लागू एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) का लाभ लेने से वंचित रह गए भवन स्वामियों को शासन ने एक महीने की अतिरिक्त मोहलत दी है। अब भवन स्वामी 14 दिसंबर तक योजना के तहत आवेदन कर सकेंगे। पहले आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 नवंबर निर्धारित थी। इसके साथ ही योजना के तहत प्राप्त आवेदनों के निस्तारण की समय सीमा भी 15 दिसंबर 2026 से बढ़ाकर 15 जनवरी 2027 कर दी गई है।

नगर विकास विभाग के अनु सचिव चंद्रपाल सिंह ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर प्रदेश के सभी नगर आयुक्तों और नगर निकायों के अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। शासन ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि व्यापक जनहित को देखते हुए आवेदन करने की समय सीमा बढ़ाई गई है, ताकि अधिक से अधिक भवन स्वामी योजना का लाभ उठा सकें।

शासन के निर्देश के अनुसार प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों, 200 नगर पालिका परिषदों और 545 नगर पंचायतों में यह योजना लागू है। इसके तहत बकाया गृहकर, जलकर, सीवरकर और जलमूल्य की वसूली के लिए भवन स्वामियों को एकमुश्त समाधान का अवसर दिया गया है। योजना 15 अगस्त से 15 दिसंबर 2026 तक संचालित की जानी निर्धारित है। अब आवेदन की अंतिम तिथि 14 दिसंबर कर दी गई है, जबकि इस अवधि में प्राप्त आवेदनों का निस्तारण 15 जनवरी तक किया जाएगा।