गोरखपुर में चार दिन पंचायत के बाद लगा पोल, आज आएगी चार गांवों में बिजली

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। सहजनवा के घघसरा क्षेत्र अंतर्गत गोविंदपुर में चार दिन के पंचायत के बाद आखिरकार बिजली के 12 पोल लगा दिए गए। गांव वाले आंधी से टूटे पोल की जगह दूसरा पोल सड़क से थोड़ा अंदर की तरफ लगवाना चाहते थे। इसका विरोध वहां के भवन स्वामी कर रहे थे।

उनका कहना था कि पोल जहां लगे थे, वहीं दोबारा लगाए जाएं। चार दिन से यह प्रकरण उलझा था। इस कारण चार गांवों में बिजली नहीं आ रही थी। पोल लगने के बाद अब गुरुवार को इन गांवों में बिजली आने की उम्मीद है।



सहजनवा तहसील के घघसरा उपकेंद्र अंतर्गत गोविंदपुर के आंधी व वर्षा के बीच बिजली के 12 पोल टूटकर गिर गए थे। इससे गांव की बिजली आपूर्ति ठप हो गई थी। अभियंताओं ने क्षतिग्रस्त पोल हटाकर नए पोल लगाने की प्रक्रिया शुरू की। मंगलवार को टीम पोल लगाने पहुंची तो कुछ लोगों ने विरोध शुरू कर दिया।