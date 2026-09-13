गोरखपुर के सहारा एस्टेट उपकेंद्र में धमाका, 8000 घरों की बिजली कटी; पानी को तरसे उपभोक्ता

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। सहारा एस्टेट उपकेंद्र से स्विच यार्ड में रविवार सुबह तकरीबन सात बजे धमाका हो गया। इससे उपकेंद्र की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। इस कारण तकरीबन आठ हजार घरों की बिजली कट गई। लाइटनिंग अरेस्टर (एलए) में धमाका होने के बाद कटी बिजली तकरीबन तीन घंटे बाद आई। हालांकि पैनल व अन्य स्थानों पर गड़बड़ी के कारण कुछ इलाकों में बिजली आती-जाती रही।

सहारा एस्टेट उपकेंद्र से सहारा एस्टेट परिसर के साथ ही दिव्यनगर और अन्य इलाकों के आठ हजार घरों को बिजली दी जाती है। रविवार सुबह स्विच यार्ड में धमाका होने के बाद कर्मचारियों ने जांच शुरू की। पता चला कि एलए में धमाका हुआ है। इस कारण 33 हजार वोल्ट की लाइन का जंपर दो जगह कट गया।