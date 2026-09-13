लखनऊ में कानकोर्स निर्माण से कल से कई ट्रेनों का संचालन रहेगा प्रभावित, देख लें शेड्यूल

जागरण संवाददाता, कानपुर। लखनऊ स्टेशन पर चल रहे कानकोर्स निर्माण कार्य का असर रेल यातायात पर पड़ेगा। निर्माण कार्य के कारण 14 और 15 सितंबर को कई ट्रेनों का संचालन लखनऊ की जगह कानपुर सेंट्रल और मानक नगर तक सीमित किया जाएगा। साथ ही गोरखपुर, टनकपुर, शक्तिनगर, पनवेल समेत कई शहरों से आने-जाने वाली ट्रेनों के मार्ग भी बदले जाएंगे। रेलवे ने यात्रियों से संशोधित संचालन के अनुसार यात्रा की योजना बनाने की अपील की है।

उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डा. शिवम शर्मा ने बताया कि वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से लखनऊ जाने वाली गाड़ी संख्या 64701 का संचालन 14 और 15 सितंबर को कानपुर सेंट्रल तक ही होगा। इसी तरह 64702 लखनऊ-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी इन दोनों दिनों में लखनऊ की जगह कानपुर सेंट्रल से चलेगी। इन दोनों दिनों में झांसी और लखनऊ के बीच इस ट्रेन की सेवा कानपुर सेंट्रल तक ही सीमित रहेगी।

कानपुर-लखनऊ रेलखंड पर चलने वाली ट्रेनों में भी बदलाव किया गया है। 64212 कानपुर सेंट्रल-लखनऊ और 64214 कानपुर सेंट्रल-लखनऊ को 14 व 15 सितंबर को मानक नगर स्टेशन पर शार्ट टर्मिनेट किया जाएगा। वहीं 64255 उतरहटिया-कानपुर सेंट्रल का संचालन मानकनगर से शुरू होगा। 64203 लखनऊ-कानपुर सेंट्रल 15 और 16 सितंबर को लखनऊ की जगह मानक नगर से चलेगी।