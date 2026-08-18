गोरखपुर में 4 घंटे गुल रहेगी बिजली: आज ही निपटा लें जरूरी काम, इन इलाकों में रहेगा पावर कट

पिपराइच इलाके के पीएन पब्लिक स्कूल के पास करंट से कांवड़िए की मौत की जांच शुरू हो गई है। सोमवार को विद्युत सुरक्षा निदेशालय की टीम मौके पर पहुंची और करंट लगने के कारणों, फीडर ट्रिप करने, म्यूजिक सिस्टम की ऊंचाई, पोल व तार की ऊंचाई देखी। टीम इसी सप्ताह अपनी रिपोर्ट देगी।

जंगल अहमद अली शाह टोला हरिपुर निवासी 24 वर्षीय करन चौहान रविवार को कांवड़ियों के साथ म्यूजिक सिस्टम लेकर मोटेश्वरनाथ मंदिर पिपराइच जा रहा था। वह म्यूजिक सिस्टम के ऊपर नृत्य कर रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, म्यूजिक सिस्टम जिस ट्राली पर रखा था, उससे निकला लोहे का पाइप सड़क किनारे गुजर रहे 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन के तार से छू गया। अचानक तेज धमाका हुआ। करन की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। इसके बाद पादरी बाजार उपकेंद्र से जुड़ा जंगल धूसड़ फीडर बंद कर दिया गया था।