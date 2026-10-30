गोरखपुर में अर्णब के प्रभाव से बिजली गुल, विजय चौक पर केबल में लगी आग

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। अर्णब ने बिजली व्यवस्था पर भी असर डालना शुरू कर दिया है। शुक्रवार सुबह से हो रही वर्षा के कारण कई इलाकों में बिजली कटी रही। कहीं इंसुलेटर पंक्चर हो गया तो कहीं हाइटेंशन लाइन से पेड़ की डाल छू जाने के कारण बिजली कट गई।

वर्षा के बीच सुधार कार्य में व्यवधान आया। इधर, विजय चौक पर बिजली के केबल में आग लगने से अफरातफरी मच गई। बिजली कटने के बाद भी आग नहीं बुझी तो फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका।