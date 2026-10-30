चक्रवात अर्नब का कहर: गोरखपुर के किसानों की बढ़ी चिंता, फसलों पर संकट

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। चक्रवात अर्नब की वजह से मौसम खराब हो गया है। सरसो, आलू समेत अन्य सब्जी की बोआई कर चुके या करने की तैयारी में जुटे किसान चिंतित हैं। गुरुवार को हल्की वर्षा जरूर हुई, लेकिन इससे नुकसान की संभावना नहीं के बराबर रही।

शुक्रवार व शनिवार को तेज हवा के साथ वर्षा का अनुमान है। यदि यह सही हुआ तो इन फसलों को नुकसान पहुंचेगा। साथ ही धान की तैयार फसल को भी नुकसान होने की संभावना है। खेत में जलभराव हुआ तो रबी की फसल की बोवाई भी पिछड़ सकती है।

कृषकों को सतर्क रहने की दी सलाह

उप निदेशक कृषि डा. धनंजय सिंह ने चक्रवात अर्नब के दृष्टिगत कृषकों को सतर्क रहने एवं फसलों की सुरक्षा के लिए आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी है। बताया कि प्रतिकूल मौसम का प्रभाव धान, गन्ना, खरीफ मक्का, अरहर, तिल, उड़द एवं मूंग सहित अन्य फसलों पर पड़ सकता है।