जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बैंकॉक से चांदी की परत चढ़ाकर तस्करी के लिए लाया गया सोना जांच में 24 कैरेट का निकला है। कैंट पुलिस ने गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपितों से बरामद सोने की गुणवत्ता की जांच कराई है।

सिल्वर कोटिंग होने के कारण सोने की शुद्धता को लेकर न्यायालय ने पुलिस से जानकारी मांगी थी। जांच रिपोर्ट में सोना 24 कैरेट का मिलने के बाद पुलिस तस्करी के पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। फरार आरोपितों की तलाश में छापेमारी की जा रही है।

पुलिस ने इस मामले में झरकटा, गोला निवासी आशुतोष शुक्ल और गगहा क्षेत्र के हाटा बाजार निवासी सुनील मिश्रा को गिरफ्तार किया था। दोनों के कब्जे से करीब 960 ग्राम सोना और दो लाख रुपये नकद बरामद हुए थे। लूट की झूठी सूचना देने का आरोप पुलिस के अनुसार, आरोपितों ने सोने की तस्करी छिपाने और जांच को भटकाने के लिए 22 नवंबर को लूट की झूठी सूचना दी थी। बाद में जांच में मामला खुला तो पुलिस ने दोनों को मोहद्दीपुर के पास से पकड़ लिया।

जांच में सामने आया कि बैंकॉक में रहने वाले दीपक तिवारी और उसका भाई मुकेश तिवारी इस नेटवर्क को संचालित कर रहे थे। आशुतोष उनके लिए काम करता था, जबकि सुनील रिश्ते में दीपक का साला है। पुलिस के मुताबिक, गिरोह के लोग सोने पर चांदी की परत चढ़ाकर उसे चांदी के आभूषण की तरह दिखाते थे, ताकि जांच के दौरान सोने की पहचान न हो सके।

सुरक्षा जांच पर भी उठे सवाल आशुतोष 22 नवंबर को बैंकॉक से कोलकाता होते हुए गोरखपुर पहुंचा था। यहां उसे सोना बेचने की योजना थी। पुलिस की जांच में बैंकॉक से कोलकाता तक सोना पहुंचने की प्रक्रिया भी सवालों के घेरे में है।