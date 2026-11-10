गोरखपुर पुलिस के जाबांज 'योद्धा' ने 19 साल की उम्र में कहा अलविदा, सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पुलिस विभाग के अश्व दल का अभिन्न हिस्सा रहे अश्व 'योद्धा' का सोमवार को 19 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उसके निधन से पुलिस लाइन में शोक का माहौल रहा।

लंबे समय तक पुलिस विभाग की सेवा करने वाले योद्धा को विभाग की ओर से पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। पुलिसकर्मियों के लिए वह महज एक अश्व नहीं, बल्कि वर्षों तक कंधे से कंधा मिलाकर ड्यूटी निभाने वाला साथी था।

पुलिस लाइन में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में एसएसपी डॉ. कौस्तुभ ने अश्व योद्धा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उसे नमन किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक उत्तरी, सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी लाइन, प्रतिसार निरीक्षक, घुड़सवार पुलिस दल के सदस्यों समेत अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।

13 सालों तक सेवा दी सभी ने पुष्प अर्पित कर योद्धा के योगदान को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की वर्ष 2013 में गोरखपुर पुलिस के अश्व दल में शामिल हुआ "योद्धा' 13 वर्षों तक विभाग की सेवा करता रहा।