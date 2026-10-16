मांझे से मौत के बाद एक्शन मोड में गोरखपुर पुलिस, पतंग उड़ा रहे 20 लोगों को पकड़ा

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। प्रतिबंधित मांझे से हादसों पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के बीच तिवारीपुर और राजघाट पुलिस ने गुरुवार शाम प्रतिबंधित मांझे का इस्तेमाल कर पतंग उड़ाने वाले 20 लोगों को हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद शुक्रवार सुबह सभी का शांतिभंग की आशंका में चालान कर दिया गया।

दूसरी ओर, शनिवार, 10 अक्टूबर को हार्बर्ट बांध पर प्रतिबंधित मांझे की चपेट में आने से जान गंवाने वाले रमेश कन्नौजिया की मौत के मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। रमेश की पत्नी ने अज्ञात के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है।

तिवारीपुर और राजघाट पुलिस ने गुरुवार शाम अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए 20 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस के अनुसार, ये लोग प्लास्टिक और प्रतिबंधित मांझे से पतंग उड़ा रहे थे। पूछताछ के बाद शुक्रवार सुबह सभी का शांतिभंग की आशंका में चालान कर दिया गया।

पुलिस का कहना है कि प्रतिबंधित मांझे के इस्तेमाल और बिक्री पर रोक लगाने के लिए अभियान जारी रहेगा। 10 अक्टूबर को हार्बर्ट बांध पर रमेश कन्नौजिया के गले में प्रतिबंधित मांझा फंस गया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी।