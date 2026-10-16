गोरखपुर में रुपये के विवाद में CISF जवान की हुई थी हत्या, कैब चालक गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। किराये के बकाया रुपये को लेकर हुए विवाद में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) के जवान की हत्या हुई थी। धनबाद से घर लौटते समय जवान और चालक के बीच कार के किराये की शेष रकम को लेकर विवाद हुआ था।

इसके बाद चालक ने जवान को कार से धक्का देकर गिरा दिया और पास में पड़ी ईंट से हमला कर दिया। घटना में जवान की मौत हो गई। मुकदमे की विवेचना के दौरान आरोपित की पहचान बलिया जिले के सुनील कुमार यादव के रूप में हुई। गीडा पुलिस ने कैब चालक को गिरफ्तार कर गुरुवार को विधिक कार्रवाई की।

पुलिस के मुताबिक, छह अक्टूबर को जवान के पिता ने गीडा थाने में तहरीर देकर बेटे की हत्या किए जाने की सूचना दी थी। इसके आधार पर अज्ञात आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस की जांच में सामने आया कि सीआइएसएफ में तैनात जवान कालेसर निवासी कर्मवीर यादव धनबाद में नौकरी कर रहे थे।

चार अक्टूबर को उन्होंने छुट्टी लेकर घर आने के लिए निजी कार बुक की थी। घर तक पहुंचाने के लिए 14 हजार रुपये किराया तय हुआ था। इसमें से सात हजार 800 रुपये अग्रिम भुगतान कर दिए गए थे। शेष रकम घर पहुंचने पर देनी थी। इसी बकाया रकम को लेकर रास्ते में चालक और जवान के बीच विवाद हो गया।