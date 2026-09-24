गोरखपुर में दो प्रेमियों के बीच फंसी शादीशुदा महिला, पुराने प्रेमी ने किया हंसिए से हमला

संवाद सूत्र, भटहट, गोरखपुर। एक गांव में मंगलवार रात शादीशुदा प्रेमिका को दूसरे युवक के साथ देखकर पुराना प्रेमी भड़क गया। कहासुनी के दौरान उसने हंसिए से महिला पर हमला कर दिया। बचाव में हाथ आगे करने पर हंसिया हाथ में लग गया, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। शोर सुनकर पहुंचे पड़ोसियों ने उसे भटहट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पहुंचाया। महिला की तहरीर पर पुलिस आरोपित की तलाश में जुटी है।

यह घटना गुलरिहा थाना क्षेत्र की है। एक गांव निवासी 35 वर्षीय महिला पति और चार बच्चों के साथ रहती है। उसके दो बेटे और दो बेटियां हैं। महिला का पति मानसिक रूप से बीमार है। परिवार की आजीविका खेती-बाड़ी से चलती है। पुलिस को दी तहरीर के अनुसार महिला का पड़ोस के एक युवक से कई वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था।