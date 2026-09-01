 NMMS छात्रवृत्ति योजना के आवेदन शुरू, जानिए कौन और कैसे कर सकता है अप्लाई

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। आर्थिक तंगी अब मेधावी विद्यार्थियों की पढ़ाई में बाधा न बने, इसके लिए राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएस) परीक्षा 2027-28 के आवेदन शुरू हो गए हैं। जिले के राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय के विद्यालयों में कक्षा आठ में पढ़ रहे पात्र विद्यार्थियों के पास छात्रवृत्ति पाने का मौका है। आवेदन की अंतिम तिथि 16 सितंबर है। परीक्षा एक नवंबर को जिले के निर्धारित केंद्रों पर होगी।

योजना खासतौर पर उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, जो पढ़ाई में अच्छे हैं, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति आगे की पढ़ाई में चुनौती बन जाती है। पात्रता के लिए विद्यार्थी ने सत्र 2025-26 में कक्षा सात की परीक्षा कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। साथ ही विद्यार्थी सत्र 2026-27 में कक्षा आठ में अध्ययनरत है।