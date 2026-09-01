गोरखपुर में कौशांबी हादसे के बाद पटाखा दुकानों की जांच, 20 जगहों पर पहुंची पुलिस

जागरण टीम, गोरखपुर। कौशांबी में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद जिले में पटाखों की दुकानों और गोदामों की जांच तेज कर दी गई है। सोमवार को पुलिस ने जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में करीब 20 दुकानों और प्रतिष्ठानों की जांच की। पुलिस टीमों ने मौके पर पहुंचकर पटाखा बिक्री के लाइसेंस, अन्य जरूरी अभिलेख और उपलब्ध स्टाक का सत्यापन किया। साथ ही अग्निशमन उपकरण और सुरक्षा इंतजाम भी देखे गए। सोमवार के अभियान में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं मिली।

गीडा थाना पुलिस ने हरैया में रिजवान अहमद और इसरार अहमद की पटाखा दुकानों की जांच की। बाघागाड़ा के बरडाड रोड स्थित दुर्गा फायर वर्क्स में संचालक दिलीप निषाद से लाइसेंस और दूसरे अभिलेख देखें। दुकान में रखे पटाखों का स्टाक भी देखा। अभियान में यह भी जांचा गया कि पटाखों का भंडारण निर्धारित मानकों के अनुसार है या नहीं। अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता और दुकान के आसपास आग से बचाव के इंतजाम भी देखे गए।