गोरखपुर रेलवे कॉलोनी में दिनदहाड़े, चोरी पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रेलवे कालोनी में चोरों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। कौवाबाग पुलिस चौकी से कुछ ही दूरी पर सोमवार को दिनदहाड़े रेलवे कर्मचारी के आवास में चोरी हो गई और चौकी की पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। चोर महज दो घंटे के भीतर पीछे का दरवाजा तोड़कर नकदी, आभूषण और घरेलू सामान समेटकर फरार हो गए। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से रेलवे कर्मचारी और उनके परिवार सहमे हुए हैं। शाहपुर थाना पुलिस छानबीन कर रही है।

सोमवार को यह घटना आवास संख्या 565-बी में हुई। यहां रहने वाले कामर्शियल इंस्ट्रक्टर पुरेंदु कुमार की पत्नी की तबीयत खराब है। रेलवे अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है। सोमवार सुबह करीब 10 बजे पुरेंदु पत्नी को देखने अस्पताल गए थे।

करीब दोपहर 12 बजे लौटे तो घर के पीछे का फाटक टूटा मिला। अंदर सामान बिखरा पड़ा था। जांच करने पर पता चला कि चोर पांच हजार रुपये नकद, चांदी की पायल, बिछिया, चांदी का सिक्का, पीतल के बर्तन और सोने के कुछ आभूषण ले गए हैं। घटना की सूचना पुलिस को दी गई।

चौकी से नजदीक होने के बावजूद दिन के समय हुई इस वारदात ने कॉलोनी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रेलवे कालोनी में यह पहली चोरी नहीं है। कर्मचारियों के मुताबिक, इससे पहले भी चार आवासों में चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं।