वाराणसी से नेपालगंज रोड तक रेल सेवा शुरू, गोरखपुर के रास्ते नेपाल सीमा तक सीधी कनेक्टिविटी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। नेपाल सीमा से सटे नेपालगंज रोड स्टेशन तक रेलमार्ग का विस्तार हो गया है। सोमवार से गोरखपुर के रास्ते वाराणसी से नेपालगंज रोड तक ट्रेनों का संचालन शुरू हो गया। अब नेपाल तक लोगों का आवागमन सुगम हो जाएगा। नेपालगंज रोड और आस-पास क्षेत्र के यात्रियों को गोंडा, गोरखपुर, वाराणसी और अन्य प्रमुख शहरों के लिए सीधी रेल कनेक्टिविटी मिलेगी।

बेहतर कनेक्टिविटी से पड़ोसी देश नेपाल के लोगों को भी फ़ायदा होगा, खासकर उन्हें जो रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, व्यापार और अन्य कार्यों के लिए आवाजाही करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विशेष ट्रेन का शुभारंभ कर नेपालगंज रोड तक चलने वाली ट्रेनों के मार्ग विस्तार को मंजूरी दी।