दीपावली-छठ पर गोरखपुर से नई दिल्ली के बीच चलेगी पूजा स्पेशल ट्रेन, चेक करें रूट और टाइमिंग

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दीपावली और छठ पर्व पर दिल्ली से आवागमन करने वाले पूर्वांचल के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर से नई दिल्ली के बीच पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है।

पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार के अनसार 04022/04021 नंबर की नई दिल्ली-गोरखपुर-नई दिल्ली पूजा स्पेशल ट्रेन दो फेरा में चलाई जाएगी। यह ट्रेन नई दिल्ली से 06 व 13 नवंबर को प्रत्येक शुक्रवार तथा गोरखपुर से 07 व 14 नवम्बर को प्रत्येक शनिवार को चलेगी।