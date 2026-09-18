गोरखपुर हत्याकांड: कार्तिकेय के सिर पर करीब से वार, युवती से गहराया राज, पुलिस जांच में नए खुलासे

जागरण संवाददाता, बांसगांव (गोरखपुर)। पुलिस की जांच को नए सुराग मिले हैं। कार्तिकेय उर्फ शुभम बुधवार रात नौ बजे तक अपने मोबाइल फोन पर ऑनलाइन था। पुलिस को एक फोटो भी मिली है, जिसमें एक युवती के पीछे कार्तिकेय खड़ा दिख रहा है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि यह युवती कौन है और उसका कार्तिकेय से क्या संबंध था। परिवार के लोगों से भी इस बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।

जिस जगह कार्तिकेय की हत्या हुई, वह जयंतीपुर गांव के बीचोबीच है। पुलिस का मानना है कि इस स्थान पर किसी बाहरी व्यक्ति के आने की संभावना कम है। इसलिए जांच का दायरा गांव के भीतर ही केंद्रित किया जा रहा है। पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम गांव में डेरा डाले हुए है और हर छोटी-बड़ी जानकारी जुटा रही है।

ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि रात में किसी ने कोई संदिग्ध गतिविधि देखी थी या नहीं। कब्जे में लिया गया मोबाइल फोन का लाक खुल गया है। पुलिस उसकी गैलरी और काल लाग चेक कर रही है। बुधवार को जिन नंबरों से कार्तिकेय की बात हुई थी, उन सभी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है।

पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि रात में हत्या से पहले कार्तिकेय ने किससे और कितनी देर बात की। सर्विलांस की मदद से उसकी लोकेशन और संपर्कों की भी जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि कार्तिकेय की मौत सिर पर चोट लगने से हुई।