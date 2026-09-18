गोरखपुर हत्याकांड: गांव का 'मिलनसार' लड़का और खामोश रात, क्यों रहस्य बन गई कार्तिकेय की हत्या

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। जयंतीपुर के लोगों के लिए कार्तिकेय उर्फ शुभम की हत्या सबसे बड़ा सवाल बन गई है। ग्रामीणों के अनुसार, वह मिलनसार था और गांव में उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। खेती-बारी का काम संभालने के साथ वह पढ़ाई भी कर रहा था। इसके बावजूद घर से महज 100 मीटर दूर सोते समय उसकी हत्या कर दी गई। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती हत्या की वजह और हमलावरों तक पहुंचने की है। संदेह के आधार पर पुलिस व क्राइम ब्रांच की टीम ने गैंग्सटर समेत चार को हिरासत में लिया है।

पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। इसके साथ कार्तिकेय के मोबाइल फोन को कब्जे में लेकर उसकी काल डिटेल और संपर्कों की जांच की जा रही है। घटना से पहले वह किन लोगों के संपर्क में था और रात में उसकी गतिविधियां क्या थीं, इसकी भी पड़ताल हो रही है। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से खून के नमूने लिए हैं। चोटों की प्रकृति और मौके से मिले अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस वारदात का तरीका समझने की कोशिश कर रही है। घटनास्थल तक आने-जाने वाले रास्तों पर भी निगरानी की जा रही है।

जांच में वर्ष 2021 का रंगदारी प्रकरण भी सामने आया है। उस समय कार्तिकेय के पिता से 20 लाख रुपये की रंगदारी मांगे जाने का मामला दर्ज हुआ था। हालांकि वर्तमान हत्या के पीछे वही वजह है, इसका कोई निष्कर्ष अभी सामने नहीं आया है। पुलिस पुराने विवाद के साथ व्यक्तिगत रंजिश, परिचितों की भूमिका और अन्य संभावित कारणों की भी जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी साक्ष्य और पूछताछ से हत्या की वजह स्पष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है।