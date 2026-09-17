गोरखपुर में रंगदारी न देने पर व्यापारी के बेटे की चाकू घोपकर हत्या, आठ टीमें जांच में जुटीं

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रंगदारी न देने पर गुरुवार की तड़के बांसगांव के जयंतीपुर गांव में बीएससी प्रथम वर्ष के छात्र 19 वर्षीय शुभम मिश्रा की चाकू घोपकर हत्या कर दी गई। घटना के पीछे रंगदारी का विवाद सामने आने के बाद पुलिस की आठ टीमें मामले की जांच और आरोपितों की तलाश में जुटी है। वर्ष 2021 में शुभम के पिता से 20 लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई थी।

इस मामले में गैंग्सटर शनि सिंह पर आरोप लगे थे। परिवार को पुलिस सुरक्षा भी मिली थी, जिसे हटा लिया गया था। आरोप है कि रंगदारी न देने की खुन्नस में गैंग्सटर के गुर्गों ने हत्या की है। एसएसपी डा. कौस्तुभ ने गांव में पहुंचकर धटना की जानकारी ली।

शुभम के पिता स्वदेश मिश्रा की कौड़ीराम में मिठाई की दुकान है। उनकी किडनी खराब होने के कारण लखनऊ के पीजीआई में ट्रांसप्लांट हुआ है। इलाज के सिलसिले में मां सुधा मिश्रा और बड़े भाई शिवम उनके साथ लखनऊ में हैं। परिवार के अनुसार घर पर शुभम अकेला था। दो भाइयों और एक बहन में वह सबसे छोटा था।

शुभम बुधवार रात खाना खाने के बाद घर से करीब 100 मीटर दूर बने गौशाला के बरामदे में सोने चला गया था। गुरुवार तड़के करीब पांच बजे अज्ञात हमलावरों ने सोते समय उसके सिर पर चाकू से वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल शुभम को एंबुलेंस से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही रिश्तेदार और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए।