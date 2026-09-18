गोरखपुर में बंदर ने दौड़ाकर युवक के पेट में मारा पंजा, लगे सात टांके

संवाद सूत्र, भटहट, गोरखपुर। बंदर ने दौड़ाकर एक युवक के पेट पर पंजा मार दिया। इससे उसके पेट में सात टांके लगे हैं। युवक के साथ के लोग भागकर बच गए। लोगों ने जिला प्रशासन ने इस बंदर को पकड़ने की मांग की है।

गुलरिहा थाना के जंगल हरपुर गांव के कुछ लोग गुरुवार की सुबह 10 बजे पांडेय टोला स्थित नहर पुलिस पर बैठे थे। उसी समय एक बंदर कहीं से आया और हमला बोल दिया। बंदर को अपनी तरफ आता देख अन्य लोग तो भागकर बच गए, लेकिन मनोज कुमार चपेट में आ गए।