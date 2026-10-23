यूपी एमएलसी चुनाव: गोरखपुर के स्ट्रॉन्ग रूम में त्रिस्तरीय सुरक्षा, संबंधित अधिकारियों ने लिया जायजा
गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन के मतदान के बाद मतपेटियों की सुरक्षा कड़ी की गई है।
HighLights
मतदान के बाद मतपेटियों की सुरक्षा कड़ी की गई।
एसएसपी ने दीनदयाल विश्वविद्यालय स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया।
मतगणना तक मतपेटियों की त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में मतदान समाप्त होने के बाद मतपेटियों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। शुक्रवार को एसएसपी डा. कौस्तुभ ने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय में बनाए गए स्ट्रांग रूम का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था परखी।
मतगणना तक मतपेटियों की निगरानी के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रही। अधिकारियों को सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक न होने देने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान डीआइजी डा. एस. चनप्पा, एसएसपी डा. कौस्तुभ, एसपी सिटी निमिष पाटील ने मतदान स्थल और स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।
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एसएसपी ने वहां तैनात पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए कि पूरी सतर्कता के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाएं और स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में किसी तरह की लापरवाही न हो। गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में 17 जिलों के शिक्षक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है।
27 अक्टूबर को मतगणना होनी है। इसे देखते हुए पुलिस-प्रशासन मतपेटियों की सुरक्षा और स्ट्रॉन्ग रूम की निगरानी पर विशेष ध्यान दे रहा है।
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