यूपी एमएलसी चुनाव: गोरखपुर के स्ट्रॉन्ग रूम में त्रिस्तरीय सुरक्षा, संबंधित अधिकारियों ने लिया जायजा

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में मतदान समाप्त होने के बाद मतपेटियों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। शुक्रवार को एसएसपी डा. कौस्तुभ ने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय में बनाए गए स्ट्रांग रूम का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था परखी।

मतगणना तक मतपेटियों की निगरानी के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रही। अधिकारियों को सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक न होने देने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान डीआइजी डा. एस. चनप्पा, एसएसपी डा. कौस्तुभ, एसपी सिटी निमिष पाटील ने मतदान स्थल और स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।