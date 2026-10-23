UP MLC ELECTION 2026: जालौन के नियामतपुर में लंबी कतारों को देखकर बनाना पड़ा दूसरा बूथ

संवाद सूत्र, जागरण महेवा। स्नातक एमएलसी मतदान के लिए बूथ संख्या 244 नियामतपुर में मतदाताओं की संख्या 1225 थी। मतदान के लिए एक ही बूथ बनाए जाने से शाम 4 बजे तक मतदाताओं की लंबी लाइन लगी रही। इसी बीच निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर 3 बजे के लगभग दूसरा बूथ बनाया गया।

इसके बावजूद भी तीन बजकर 51 मिनट पर मतदाताओं की लंबी लाइन लगी हुई थी। चार बजे तक जो भी मतदाता लाइन में पहुंच गया उसे वोट डालने का अवसर दिया गया। महेवा ब्लॉक के इस बूथ पर मतदान के अंतिम समय तक भाजपा के पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह जादौन व सपा के रामपाल अपने समर्थकों सहित डेरा जमाए रहे।