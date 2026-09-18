‘मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं, नंबर ले लो...बात करते रहना’, यूपी में मनचले ने सरेराह छात्रा को किया प्रपोज

जागरण संवाददाता, सहजनवा, (गोरखपुर)। गीडा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी नाबालिग छात्रा के स्कूल से आते समय रास्ते में रोक मोबाइल नंबर मांगने और अभद्र टिप्पणी का आरोप लगा है। आरोपित ने छात्रा से बोला कि ‘मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं, नंबर ले लो, बात करते रहना’। विरोध करने पर मारपीट की गई। किशोरी की मां के तहरीर पर पुलिस ने छह के खिलाफ केस दर्ज की है।

पुलिस को दिए तहरीर में छात्रा की मां ने कहा है कि 15 सितंबर को 17 वर्षीय पुत्री एक इंटर कालेज पढ़ने गई थी। दोपहर में बनौड़ा व बेलवा डाड़ी के बीच गांव जाने वाली सड़क पर पहुंची। आरोप है कि पहले से मौजूद गांव के युवक ने अकेला देख रास्ते में रोक लिया।