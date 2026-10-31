गोरखपुर में तीन नवंबर को लगेगा वृहद रोजगार मेला, 10 नामी कंपनियां युवाओं को देंगी नौकरियां

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रोजगार मिशन के तहत तीन नवंबर को खोराबार ब्लॉक परिसर में विधानसभा स्तरीय वृहद रोजगार मेले का आयोजन होगा। सुबह 10 से दोपहर तीन बजे तक चलने वाले मेले में निजी क्षेत्र की कम से कम 10 कंपनियां प्रतिभाग करेंगी।

इसमें 18 से 45 वर्ष तक के हाईस्कूल से स्नातक उत्तीर्ण पुरुष और महिला अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। तकनीकी और गैर तकनीकी पदों पर भर्ती होगी। इच्छुक अभ्यर्थियों को रोजगार संगम पोर्टल (rojgaarsangam.up.gov.in) पर आवेदन कर शैक्षिक प्रमाणपत्रों और बायोडाटा के साथ पहुंचना होगा। रोजगार मेला पूरी तरह निश्शुल्क है। अभ्यर्थियों को यात्रा भत्ता नहीं मिलेगा। यह जानकारी सहायक निदेशक सेवायोजन रास बिहारी चतुर्वेदी ने दी।