जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बैंकाक से सोने के आभूषण लेकर गोरखपुर पहुंचे गोला क्षेत्र के युवक ने दो ब्रेसलेट और दो चेन छीनने का आरोप लगाया है। युवक की सूचना पर पुलिस जांच में जुट गई है। हालांकि, शुरुआती पड़ताल में मामला लूट के बजाय आपसी लेनदेन के विवाद से जुड़ा होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस युवक के दावों और घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ रही है।

गोला क्षेत्र निवासी आशुतोष का कहना है कि वह मनोज तिवारी से बैंकाक में सोने के दो ब्रेसलेट और दो चेन लेकर आया था। कोलकाता से विमान के जरिये गोरखपुर पहुंचने के बाद वह एयरपोर्ट से कलेक्ट्रेट होते हुए रोडवेज बस स्टेशन जा रहा था।