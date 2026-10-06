गोरखपुर के ‘डॉक्टर’ को पिस्टल की खेप देने आए युवक को एसटीएफ ने दबोचा, मध्य प्रदेश से की थी तस्करी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से पिस्टल लाकर गोरखपुर में बेचने वाले युवक को एसटीएफ ने सोमवार की रात पैडलेगंज के पास गिरफ्तार किया है। उसके पास से दो .32 बोर की पिस्टल और एक कारतूस बरामद हुआ है।

प्रयागराज से रहने वाले आरोपित ने पूछताछ में बताया कि दोनों पिस्टल अपने साथी राजीव यादव के साथ जाकर से बुरहानपुर से ले आया था। अब एसटीएफ मध्य प्रदेश से गोरखपुर तक फैले असलहा नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है।

यह है पूरा मामला पकड़ा गया आरोपित रमेश दत्त त्रिपाठी उर्फ बोलबंम उर्फ अभिषेक पंडित उर्फ छोटू पुत्र अनिल दत्त प्रयागराज के नैनी थाना क्षेत्र के यमुनानगर स्थित विनायक नगर में नमक फैक्ट्री के पीछे का रहने वाला है। सोमवार की रात को एसटीएफ ने उसे पैडलेगंज के पास उस समय पकड़ा, जब वह सिक्टौर के पास रहने वाले डॉक्टर नाम के व्यक्ति का इंतजार कर रहा था।